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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Трамп давит на сенаторов

13:10 214

Избранный президент США Дональд Трамп лично звонит сенаторам, чтобы надавить на них и убедить утвердить бывшего конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца на должность главы Министерства юстиции и генерального прокурора, сообщает Axios.

О звонках изданию рассказали конгрессмен от Северной Дакоты Кевин Крамер и еще один сенатор, имя которого не приводится.

«Он считает, что Мэтт Гетц — единственный человек, у которого достаточно бесстрашия и ярости, чтобы сделать то, что нужно, в Министерстве юстиции», — сказал Крамер. По его словам, Трамп вкладывает в продвижение Гетца свой политический капитал и он «довольно убедителен».

Трамп посылает членам Сената от партии республиканцев «недвусмысленные сигналы» о том, что хочет видеть на посту министра именно Гетца, которого он выдвинул на должность на прошлой неделе. Гетц — противоречивый кандидат, маловероятно, что его поддержат демократы, отмечает издание: ранее он был фигурантом дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Комитет по этике Палаты представителей с 2021 года расследовал обвинения в отношении Гетца, связанные с сексуальными домогательствами в отношении 17-летней девушки, употреблением наркотиков и принятии «неподобающих подарков». После того как Трамп выдвинул его кандидатуру, конгрессмен заявил, что расследование прекратится, как только он покинет Палату представителей, чтобы возглавить Минюст. Гетц отрицает все обвинения. Сейчас комитет нижней палаты Конгресса обсуждает, публиковать ли отчет о расследовании, против этого выступил спикер Майк Джонсон. Несколько законодателей предположили в разговоре с Axios, что даже если документ не будет обнародован официально, выдержи из него все равно попадут в СМИ.

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