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В Милли Меджлисе заявили о дефиците врачей в Азербайджане

13:17 1780

В некоторых районах Азербайджана наблюдается нехватка более 100 врачей и среднего медицинского персонала. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на совместном заседании парламентских комитетов по природным ресурсам, энергетике и экологии; труду и социальной политике, здравоохранению; международным отношениям и межпарламентским связям при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2025 год.

Он подчеркнул необходимость решения проблемы через совместные консультации с Министерством здравоохранения, Азербайджанским медицинским университетом и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

Депутат акцентировал внимание на сложность ситуации, вызванной отправкой врачей на пенсию после достижения ими 65-летнего возраста.

«Если в регионах не хватает врачей, то зачем отправлять их на пенсию?! Часто их работу продлевают всего на год, что тоже создает трудности. Звучали предложения направлять вышедших на пенсию врачей из Баку в регионы, но это абсурд. Немногие из них согласятся переехать в сельскую местность», - добавил Амирасланов.

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