Госдеп США подтвердил: Байден разрешил бить по России

Президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России. Об этом в интервью бразильской газете O Globo заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

По его словам, это решение даст Украине «больше возможностей защищаться» и, как полагают в Вашингтоне, подтолкнет Россию к переговорам.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны Евросоюза разрешили Украине использовать поставленное ей оружие для ударов вглубь России. Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь. При этом Боррель отметил, что не все члены ЕС, которые сняли соответствующие ограничения вслед за США, заявили об этом публично.

«Некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов, кто-то пока ничего не заявил, но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России. Это полностью соответствует международному праву», — сказал Боррель перед началом заседания глав минобороны стран ЕС в Брюсселе.