«Мечтатели» заявили: Оппозицию просить не будем, законы не отменим

«Она (Зурабишвили) является человеком, который находится под влиянием. У нее есть патроны, и то, что они ей прикажут, она то и сделает. Когда ты агент, у тебя нет другого выхода - делаешь то, что тебе говорят. У тебя нет даже права задать вопрос», - сказал Каладзе журналистам.

Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что власти Грузии, в отличие от парламентских выборов 2020 года, не будут просить оппозицию войти в парламент и начать работать. «Я вам гарантирую, что никакой просьбы, мольбы с нашей стороны не будет. В отличие от прежнего случая, когда мы не скрывали, ходили на консультации (с оппозицией) и старались заполнить парламент. Сейчас нас это вообще не интересует. Что хотят, пусть то и делают», - сказал Мдинарадзе.

Исполнительный секретарь правящей партии также сказал, что власти Грузии не планируют отменять закон об «иноагентах», а также закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

На вопрос журналиста, отменит ли власть указанные законы при стечении определенных обстоятельств, Мдинарадзе ответил: «Нет. Особенно это касается ЛГБТ-пропаганды, потому что это такой вопрос, по которому нельзя с нами торговаться евроинтеграцией».