Министр волнуется: онкозаболевания не включены в пакет медстрахования

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов прокомментировал слова депутата Ахлимана Амирасланова, назвавшего недопустимым невключение онкологических заболеваний в пакет услуг обязательного медстрахования.

«На эти нужды в течение года выделено 60 миллионов манатов. Кроме того, из резервных фондов выделяются дополнительные средства. У нас уже состоялся обмен мнениями. Соответствующие государственные органы, Министерство здравоохранения, Агентство обязательного медицинского страхования, Национальный онкологический центр и Министерство финансов должны рассмотреть, каким образом можно выделить дополнительные средства для этой сферы. Думаю, что в ближайшее время будут подготовлены предложения, которые представят правительству», — заявил Шарифов, добавив, что «этот вопрос волнует нас всех».