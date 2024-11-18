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200 тысяч погибших российских солдат

Министр волнуется: онкозаболевания не включены в пакет медстрахования

13:52 1196

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов прокомментировал слова депутата Ахлимана Амирасланова, назвавшего недопустимым невключение онкологических заболеваний в пакет услуг обязательного медстрахования.

«На эти нужды в течение года выделено 60 миллионов манатов. Кроме того, из резервных фондов выделяются дополнительные средства. У нас уже состоялся обмен мнениями. Соответствующие государственные органы, Министерство здравоохранения, Агентство обязательного медицинского страхования, Национальный онкологический центр и Министерство финансов должны рассмотреть, каким образом можно выделить дополнительные средства для этой сферы. Думаю, что в ближайшее время будут подготовлены предложения, которые представят правительству», — заявил Шарифов, добавив, что «этот вопрос волнует нас всех».

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