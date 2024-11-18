Сахиль Бабаев о помощи малообеспеченным семьям

На улучшение благосостояния населения, сокращение бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных семей и социальные мероприятия этой категории выделено 2,6 миллиарда манатов, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Из этой суммы 1,9 миллиарда манатов - это средства, направляемые на пособия, пенсии и компенсации, что на 3 процента больше бюджета текущего года. На адресную программу государственной социальной помощи выделено 457 миллионов манатов, оплачиваемые общественные работы - 200 миллионов манатов.

На сбалансированность бюджета Государственного фонда социальной защиты, то есть на погашение гособязательств, выделено 1,6 миллиарда манатов, что на 368 миллионов манатов больше, чем в текущем году. Доля этих расходов в общем бюджете Фонда социальной защиты составляет около 20,8 процента», - сообщил Бабаев.