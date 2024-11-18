Макрон пожал руку Лаврову

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20. Видео этого момента опубликовал РБК.

На кадрах, которые были сняты на церемонии фотографирования, видно, как Макрон поднимается на помост, на котором выстроились участники саммита. После этого он подходит к Лаврову и протягивает ему руку. Глава российского МИД отвечает на рукопожатие и перекидывается парой фраз с Макроном. Затем французский лидер здоровается с соседом Лаврова и идет дальше по помосту.

При этом на церемонии фотографирования не было президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его итальянской коллеги Джорджи Мелони. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что западные лидеры и раньше избегали общих фото с Лавровым.