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200 тысяч погибших российских солдат

Обрыв кабелей связи на Балтике: в Германии заявили, что это диверсия

14:34 778

Министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами в Брюсселе заявил, что повреждение двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море «похоже на диверсию».

«Никто не верит, что кабели были повреждены случайно», - цитирует министра Reuters.

Расследование возможной диверсии начали Швеция и Литва, сообщает сайт Литовского национального радио и телевидения (LRT). По данным шведских властей, 17 ноября были повреждены два кабеля, один из которых соединял Швецию с Литвой, а другой — Финляндию и Германию.

Германия и Финляндия также начали расследование инцидента. «Безопасность Европы находится под угрозой не только из-за агрессивной войны России против Украины, но и из-за гибридной войны со стороны злонамеренных субъектов. Защита нашей общей критической инфраструктуры жизненно важна для нашей безопасности и устойчивости наших обществ», — говорится в совместном заявлении МИД двух государств.

Представитель шведской телекоммуникационной компании Telia Lietuva рассказал LRT, что поврежденные кабели пересекаются между собой: «Поскольку оба повреждены, очевидно, речь не идет о случайном сбросе якоря, но могло произойти что-то более серьезное».

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