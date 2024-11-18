Обрыв кабелей связи на Балтике: в Германии заявили, что это диверсия

Министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами в Брюсселе заявил, что повреждение двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море «похоже на диверсию».

Расследование возможной диверсии начали Швеция и Литва, сообщает сайт Литовского национального радио и телевидения (LRT). По данным шведских властей, 17 ноября были повреждены два кабеля, один из которых соединял Швецию с Литвой, а другой — Финляндию и Германию.

Германия и Финляндия также начали расследование инцидента. «Безопасность Европы находится под угрозой не только из-за агрессивной войны России против Украины, но и из-за гибридной войны со стороны злонамеренных субъектов. Защита нашей общей критической инфраструктуры жизненно важна для нашей безопасности и устойчивости наших обществ», — говорится в совместном заявлении МИД двух государств.

Представитель шведской телекоммуникационной компании Telia Lietuva рассказал LRT, что поврежденные кабели пересекаются между собой: «Поскольку оба повреждены, очевидно, речь не идет о случайном сбросе якоря, но могло произойти что-то более серьезное».