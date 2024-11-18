На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы

История с назначенцами Дональда Трампа на ключевые посты в США пополняется с каждым днем все новыми подробностями, приобретая вовсе гротескные, кафкианские черты. Haqqin.az рассказывал, что в центре общественного внимания оказались прежде всего два фаворита победившего на выборах президента — Мэтт Гетц, которого он хочет посадить в кресло генерального прокурора, и ведущий Fox News Пит Хегсет – этот парень может занять должность министра обороны.

Комитет по этике Палаты представителей в течение двух лет расследовал обвинения в адрес Гетца в том, что он совращал малолетнюю, занимался секс-трафиком и употреблял наркотики. И вот в понедельник флоридский адвокат Джоэл Леппард рассказал в интервью целому ряду телекомпаний — CBS, ABC и СNN, а также газете The Washington Post, что две дамы, интересы которых он представляет, под присягой сообщили членам Комитета по этике, что Гетц платил им за сексуальные услуги. А одна из этих свидетельниц сообщила конгрессменам, что воочию видела, как Гетц занимался сексом с несовершеннолетней. Это произошло во время наркотической вечеринки в июле 2017 года. Тогда эта дама вышла к бассейну, где и засекла совокупление конгрессмена с 17-летней школьницей. Отвечая на вопросы дознавателей, находился ли Гетц под воздействием наркотиков, свидетельница ответила: «Да, определенно». Также конгрессменам удалось установить, что Гетц поставлял женщин, в том числе и тех, кто выступал со свидетельствами в Палате представителей, своим друзьям для интимных увеселений. Согласитесь, совратитель малолетней и наркоман, занимавшийся секс-торговлей, — идеальный кандидат для должности генерального прокурора Соединенных Штатов! И он, как уверяет нацию Алекс Пфайфер, споксмен Трампа во время переходного периода, «точно встанет во главе Министерства юстиции, а все безосновательные обвинения против него лишь призваны сбить с пути процесс назначения самых квалифицированных кадров».

Не менее занятная история разворачивается и вокруг другого персонажа — Пита Хегсета, которого Трамп хочет сделать главой Пентагона. В январе 2021 года, вскоре после нападения трамповских бойцов на Капитолий, в Вашингтоне принимались активные меры защиты колыбели демократии и инаугурационной церемонии Джо Байдена. В них участвовали бойцы Национальной гвардии, и одним должен был стать Хегсет. Должен был стать, но не стал. И всему виной была татуировка на его бицепсе. Эту татуировку заприметил Тревис Эйкерс, сотрудник разведки ВМФ, после того как на благотворительном заплыве в Гудзоне Хегсет вылез из воды и на его мускуле проступили некие слова. Эйкерс увеличил изображение и прочитал их. То был девиз на латыни Deus Vult — «Божья воля». Эйкерс обратился к толкователям фразы и выяснил, что это был призыв к битве крестоносцев в Средние века. А в современной Америке татуировку с этими словами использовали те, кто напал на Капитолий 6 января 2021 года, а также члены расистской организации Proud Boys, проповедующие идею белого превосходства. Под этим знаменем экстремисты открыли огонь по прихожанам мечети в Новой Зеландии, убив 49 мусульман. Под ним маршировали члены многочисленного нацистского марша в американском городе Шарлотсвиле в 2017 году. Бдительный офицер Эйкерс сообщил о татуировке своему непосредственному начальнику ДеРико Гейтеру, а он переслал изображение генералу Национальной гвардии Уильяму Уокеру. И тот постановил, что два слова на латыни представляют «внутреннюю угрозу безопасности», а Пита Хегсета отстранили от участия в охране президента Джо Байдена. Тогда однополчане ведущего телекомпании Fox еще не видели огромные кресты на груди Пита Хегсета, сильно напоминающие нацистские эмблемы.

Прошу еще раз вашего согласия, уважаемые читатели: ну разве этот человек, которого не допустили к охране Байдена и назвали «внутренней угрозой», не является достойным кандидатом на пост министра обороны США, самой сильной военной державы в мире? Пока перспективы его утверждения сенаторами неизвестны, потому что основной хайп развернулся вокруг кандидатуры Мэтта Гетца. В американском Сенате ныне республиканское большинство — 53 члена «партии слона» против 47 из «партии осла». Совершенно ясно, что все демократы проголосуют против кандидатуры Гетца. Им достаточно будет получить лишь четыре голосов республиканцев, чтобы педофил и наркоман не проник в храм Фемиды. И такой кворум уже зафиксирован. Но почему тогда влиятельные издания США все-таки допускают возможность того, что Гетц станет генеральным прокурором Америки? Дело в том, что всенародно избранный президент Дональд Трамп может попытаться использовать архаическую конституционную лазейку. Убедившись, что сенаторы будут недостаточно ему покорны в деле о назначениях, он в разгар слушаний может призвать членов верхней палаты уйти на каникулы, то есть убраться из Вашингтона, разъехаться по домам, выпивать и расслабляться. И тогда уже никто не помешает ему назначить всех этих господ, не оглядываясь на Сенат республики. Не только этих двух, но и чувака с червем в мозгу Роберта Кенеди-младшего на пост министра здравоохранения (пардон, здравоохренения) и «агента России» Тулси Габбард в качестве директора Национальной разведки.