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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
15:39 350

История с назначенцами Дональда Трампа на ключевые посты в США пополняется с каждым днем все новыми подробностями, приобретая вовсе гротескные, кафкианские черты. Haqqin.az рассказывал, что в центре общественного внимания оказались прежде всего два фаворита победившего на выборах президента — Мэтт Гетц, которого он хочет посадить в кресло генерального прокурора, и ведущий Fox News Пит Хегсет – этот парень может занять должность министра обороны.

История с назначенцами Трампа на ключевые посты в США пополняется с каждым днем все новыми подробностями

Комитет по этике Палаты представителей в течение двух лет расследовал обвинения в адрес Гетца в том, что он совращал малолетнюю, занимался секс-трафиком и употреблял наркотики. И вот в понедельник флоридский адвокат Джоэл Леппард рассказал в интервью целому ряду телекомпаний — CBS, ABC и СNN, а также газете The Washington Post, что две дамы, интересы которых он представляет, под присягой сообщили членам Комитета по этике, что Гетц платил им за сексуальные услуги. А одна из этих свидетельниц сообщила конгрессменам, что воочию видела, как Гетц занимался сексом с несовершеннолетней. Это произошло во время наркотической вечеринки в июле 2017 года. Тогда эта дама вышла к бассейну, где и засекла совокупление конгрессмена с 17-летней школьницей. Отвечая на вопросы дознавателей, находился ли Гетц под воздействием наркотиков, свидетельница ответила: «Да, определенно».

Также конгрессменам удалось установить, что Гетц поставлял женщин, в том числе и тех, кто выступал со свидетельствами в Палате представителей, своим друзьям для интимных увеселений.

Согласитесь, совратитель малолетней и наркоман, занимавшийся секс-торговлей, — идеальный кандидат для должности генерального прокурора Соединенных Штатов! И он, как уверяет нацию Алекс Пфайфер, споксмен Трампа во время переходного периода, «точно встанет во главе Министерства юстиции, а все безосновательные обвинения против него лишь призваны сбить с пути процесс назначения самых квалифицированных кадров».

Основной хайп развернулся вокруг кандидатуры на должность главы Минюста Мэтта Гетца

Не менее занятная история разворачивается и вокруг другого персонажа — Пита Хегсета, которого Трамп хочет сделать главой Пентагона. В январе 2021 года, вскоре после нападения трамповских бойцов на Капитолий, в Вашингтоне принимались активные меры защиты колыбели демократии и инаугурационной церемонии Джо Байдена. В них участвовали бойцы Национальной гвардии, и одним должен был стать Хегсет.

Должен был стать, но не стал. И всему виной была татуировка на его бицепсе. Эту татуировку заприметил Тревис Эйкерс, сотрудник разведки ВМФ, после того как на благотворительном заплыве в Гудзоне Хегсет вылез из воды и на его мускуле проступили некие слова. Эйкерс увеличил изображение и прочитал их. То был девиз на латыни Deus Vult — «Божья воля». Эйкерс обратился к толкователям фразы и выяснил, что это был призыв к битве крестоносцев в Средние века. А в современной Америке татуировку с этими словами использовали те, кто напал на Капитолий 6 января 2021 года, а также члены расистской организации Proud Boys, проповедующие идею белого превосходства. Под этим знаменем экстремисты открыли огонь по прихожанам мечети в Новой Зеландии, убив 49 мусульман. Под ним маршировали члены многочисленного нацистского марша в американском городе Шарлотсвиле в 2017 году.

Бдительный офицер Эйкерс сообщил о татуировке своему непосредственному начальнику ДеРико Гейтеру, а он переслал изображение генералу Национальной гвардии Уильяму Уокеру. И тот постановил, что два слова на латыни представляют «внутреннюю угрозу безопасности», а Пита Хегсета отстранили от участия в охране президента Джо Байдена. Тогда однополчане ведущего телекомпании Fox еще не видели огромные кресты на груди Пита Хегсета, сильно напоминающие нацистские эмблемы.

Занятная история разворачивается вокруг Пита Хегсета, которого Трамп хочет сделать главой Пентагона

Прошу еще раз вашего согласия, уважаемые читатели: ну разве этот человек, которого не допустили к охране Байдена и назвали «внутренней угрозой», не является достойным кандидатом на пост министра обороны США, самой сильной военной державы в мире?

Пока перспективы его утверждения сенаторами неизвестны, потому что основной хайп развернулся вокруг кандидатуры Мэтта Гетца. В американском Сенате ныне республиканское большинство — 53 члена «партии слона» против 47 из «партии осла». Совершенно ясно, что все демократы проголосуют против кандидатуры Гетца. Им достаточно будет получить лишь четыре голосов республиканцев, чтобы педофил и наркоман не проник в храм Фемиды. И такой кворум уже зафиксирован. Но почему тогда влиятельные издания США все-таки допускают возможность того, что Гетц станет генеральным прокурором Америки?

Дело в том, что всенародно избранный президент Дональд Трамп может попытаться использовать архаическую конституционную лазейку. Убедившись, что сенаторы будут недостаточно ему покорны в деле о назначениях, он в разгар слушаний может призвать членов верхней палаты уйти на каникулы, то есть убраться из Вашингтона, разъехаться по домам, выпивать и расслабляться. И тогда уже никто не помешает ему назначить всех этих господ, не оглядываясь на Сенат республики.

Не только этих двух, но и чувака с червем в мозгу Роберта Кенеди-младшего на пост министра здравоохранения (пардон, здравоохренения) и «агента России» Тулси Габбард в качестве директора Национальной разведки.

Глава республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн имеет репутацию здравомыслящего политика рейгановского толка, не попадающего под обаяние ультраправой MAGA

«Эта затея с каникулами будет беспрецедентной», — говорит Гарри Литман, нынешний заместитель генерального прокурора. «Ничего подобного ранее не применялось», — уверяет Джош Чафетц, преподаватель конституционного права в Джорджтаунском университете Вашингтона.

Ну и что из этого? Трамп применит это первым. И таким образом проявит себя, как он пообещал, «диктатором первого дня». А Америка превратится из республики в совсем не конституционную монархию. Конечно, дело о назначениях в случаях клинча может быть передано в Верховный суд США. Произойдет это в том случае, если заупрямится глава республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, имеющий репутацию здравомыслящего политика рейгановского толка, не попадающего под обаяние ультраправой трамповской MAGA («Сделаем Америку вновь великой»). Пока он не демонстрирует желания отправиться домой, пить и отдыхать.

Но в Верховном суде большинство у Дональда Трампа. И он убедит их в том, что сенаторы устали и им необходимы каникулы. То, что позволено Юпитеру, позволено и быку! И тот будет идти напролом, вызывая гигантский конституционный кризис и переворачивая Америку вверх тормашками.

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