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200 тысяч погибших российских солдат

COP29 в Баку: TikTok запустил кампанию #ClimateAction 2024

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14:51 381

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с вице-президентом TikTok Хеленой Лерш, информирует пресс-служба Минздрава.

В ходе встречи было отмечено, что платформа TikTok последовательно демонстрирует приверженность повышению осведомленности об устойчивом развитии и знаний об изменении климата среди своего сообщества по всему миру. Как часть обязательств в этом направлении и в рамках проводимой в Азербайджане конференции COP29 TikTok запустил кампанию #ClimateAction 2024.

Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

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