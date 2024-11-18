COP29 в Баку: TikTok запустил кампанию #ClimateAction 2024

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с вице-президентом TikTok Хеленой Лерш, информирует пресс-служба Минздрава.

В ходе встречи было отмечено, что платформа TikTok последовательно демонстрирует приверженность повышению осведомленности об устойчивом развитии и знаний об изменении климата среди своего сообщества по всему миру. Как часть обязательств в этом направлении и в рамках проводимой в Азербайджане конференции COP29 TikTok запустил кампанию #ClimateAction 2024.

Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.