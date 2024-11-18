Зеленский: «В войне виноват не только Путин»

Ответственность за войну, которую Россия развязала против Украины, коллективно лежит на россиянах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

«Путин отдал приказ начать войну, его окружение организует ведение войны, но российская агрессия держится на поступках и попустительстве многих россиян. Путин создал условия для убийств, но запускают ракеты и дроны, штурмуют наши украинские позиции, пытают наших пленных и обеспечивают машину войны россияне, а не просто один человек в Кремле», - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ответственность за эту войну должна быть коллективной, поскольку «то, что они делают, не спишешь только на силу государственных репрессий или пропаганду».

«Война - это часть российской культуры. И поэтому каждый из России, кто претендует на восприятие его или ее не по путинской норме, должны занять недвусмысленную позицию по поводу однозначных вещей об Украине, о Крыме, о Донбассе, об ордере МУС в отношении Путина, о трибунале против России за эту войну. Все, что сделано Россией за эти 1000 дней, не перекроешь одной фразой «Нет войне», - отметил президент.

Необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа, сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях, в тяжелой ситуации.

«И именно там и на других направлениях Россия пошла на самые большие потери в этой войне. Мы все должны понимать, за что враг платит такую цену - Россия хочет разрушения нашего государства, наших людей. Разрушения нашей устойчивости. Украинская стойкость на этой войне от Купянска до Покровска и дальше к Запорожью может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, от этой стойкости украинцев зависит и судьба Европы, чтобы все могли жить свободно и «не подчиняться какому-то одному диктатору».

«Эта битва не только о Покровске, Купянске или любом нашем украинском городе, городке, селе, не только о какой-то нашей области. Эта битва о всей Украине, о всей Европе, о порядке или хаосе для всего мира. И пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны не ждать, мы должны не терять устойчивости. Мы должны пахать. Надо работать каждый день, всем народом на устойчивость всего государства. Порознь выиграть в этой битве просто невозможно», - подчеркнул президент Украины.