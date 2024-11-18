Флешмоб в Шуше
15:01 625
Программа «Большого возвращения» в Карабах и Восточный Зангезур активно реализуется.
Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал очередной флешмоб, посвященный данному событию. Во флешмобе приняли участие ученики 1-й средней школы города Шуша.
Дети выстроились в форме слова «Шуша». Представляем вашему вниманию видеоролик о флешмобе.
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