Депутат призвал укрепить безопасность на границе с Арменией

Граница с Арменией проходит по сложной рельефной местности протяженностью 500 км, и для укрепления линии границы необходимо строить современные фортификационные сооружения. Об этом заявил председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

«Основное внимание должно быть уделено созданию новых подразделений командос, военных соединений, а также обеспечению специальных служб и правоохранительных органов самой современной техникой и технологиями для службы в горных районах», - сказал Нагиев.