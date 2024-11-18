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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Израиль нашел у «Хезболлы» крупные партии российского оружия

15:15 460

Около 60-70% оружия, найденного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) у группировки «Хезболла» в ходе военной операции на юге Ливана, оказалось российского производства, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) израильские военные.

По их словам, они не знают точно, каким образом группировка получила это оружие и кто обучил ее бойцов обращаться с ним. Однако, согласно маркировке на некоторых образцах, оружие попало в южный Ливан из Сирии. На одной из ракет была этикетка на русском языке, которая гласила, что снаряд был передан сирийскому Министерству обороны.

Как выяснили специалисты ЦАХАЛ, часть российского вооружения, попавшего в распоряжение «Хезболлы», была произведена в 2020 году и отправлена в южный Ливан в последние годы. Другие образцы выглядели намного старше и имели маркировку, указывавшую, что они выпущены еще в 1980-х годах.

Из современного российского вооружения у «Хезболлы» нашли противотанковые ракеты «Корнет». Также в бункерах группировки обнаружили ракеты малой дальности «Метис», «Конкурс», «Фагот» и «Малютка».

По словам старшего сержанта ЦАХАЛ, в Ливане наибольшее число израильских военных погибли именно из-за «Корнетов», которые можно запускать с расстояния 7–8 км.

В конце сентября — начале октября текущего года Израиль начал военную операцию в Ливане с вводом войск на юг страны. В результате боевых действий были ликвидированы лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и два его преемника.

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