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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Чехия обвинила российских шпионов в угрозах взорвать сотни школ

15:26 285

Россия не перестает вести гибридную войну в Европе, пытаясь дестабилизировать местные общества. Теперь дошло до массовых попыток вызвать панику в связи с ложным минированием школ в Чехии и Словакии, заявили чешские власти.

Глава службы внутренней разведки Чехии Михал Коуделка возложил на Россию ответственность за массовые предупреждения о готовящихся взрывах в школах. Выступая на проходившей в парламенте конференции о диверсионной деятельности России в Европе, он также сообщил о регулярно проводящихся кибератаках и связал эти два события, передает Politico. «Операции в киберпространстве также связаны с прямыми атаками на учреждения в нашей стране... например, сентябрьские электронные письма с угрозами о закладке взрывчатки, направленные на ряд школ в Чехии и Словакии, за которыми также четко прослеживается российский след», – сказал он.

В начале сентября сотни школ двух стран получили сообщения о минировании, из-за чего их пришлось закрывать на несколько дней, пока полиция проводила расследование. Ни одна угроза не подтвердилась и никаких признаков взрывчатых веществ на территории школ обнаружено не было.

Коуделка заявил: «Мы являемся свидетелями своего рода глобализации зла, когда страны «оси зла» — Россия, Китай, Иран и Северная Корея — поддерживают, дополняют и помогают друг другу в достижении своих целей. Поэтому мы наблюдаем очень серьезное и опасное явление».

В этом году Россия провела уже не одну диверсионную операцию в Европе, добавил Ян Падоурек из Министерства внутренних дел, который долгие годы работал журналистом. Такая стратегия готовилась еще в советское время, а сейчас Россия прибегла к ней, вступив в прямую конфронтацию с Западом, заявил он.

Прага стала одним из мест, где произошел пожар (в автобусном парке), серию которых европейские спецслужбы связывают с действиями российских шпионов и нанимаемых ими диверсантов. Поджоги совершались также в магазине Ikea в Вильнюсе, на складе в Лондоне, в торговом центре в Варшаве.

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