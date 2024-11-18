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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Британия ввела санкции за депортацию украинских детей

15:28 288

Британские власти ввели санкции против 10 российских чиновников и связанных с государством молодежных организаций. Их называют виновными в насильственной депортации и попытках идеологической обработки украинских детей, передает BBC со ссылкой на сайт британского Форин-офиса.

Санкции введены против тех, кто участвует в систематических попытках России стереть украинскую культурную и национальную идентичность. 

По данным украинских властей, после начала российского вторжения в Россию были вывезены более 19 тысяч детей.

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