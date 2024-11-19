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Глава Генштаба Керим Велиев осмотрел новое оружие в Пакистане

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15:48 1481

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Пакистане для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Делегация в составе высокопоставленных офицеров Военно-воздушных и Военно-морских сил Азербайджана ознакомилась с представленными на выставке технологиями в сфере обороны и безопасности, образцами вооружения и военной техники различного назначения.

Начальник Генштаба Керим Велиев встретился с генеральным директором Департамента стратегических планов Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

В рамках выставки, которая состоится в Экспо-центре Карачи с участием 38 стран и 350 иностранных делегаций, будут проведены конференции и семинары.

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