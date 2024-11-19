У столицы Молдовы рухнул беспилотник

Генеральный комиссариат полиции Молдовы сообщил об обнаружении очередного беспилотника, в этот раз у спорткомплекса «Арена Кишинев» в пригороде столицы Молдовы.

В полиции уточнили, что на месте работают взрывотехники и другие специалисты.

Это уже четвертый летательный аппарат, обнаруженный на территории республики в ноябре. Ранее МИД Молдовы возложил ответственность за нарушение воздушных границ на РФ. Со своей стороны посол РФ Олег Озеров заявил журналистам, что эти обвинения бездоказательны, так как принадлежность БПЛА не установлена.