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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

У столицы Молдовы рухнул беспилотник

16:30 833

Генеральный комиссариат полиции Молдовы сообщил об обнаружении очередного беспилотника, в этот раз у спорткомплекса «Арена Кишинев» в пригороде столицы Молдовы.

В полиции уточнили, что на месте работают взрывотехники и другие специалисты.

Это уже четвертый летательный аппарат, обнаруженный на территории республики в ноябре. Ранее МИД Молдовы возложил ответственность за нарушение воздушных границ на РФ. Со своей стороны посол РФ Олег Озеров заявил журналистам, что эти обвинения бездоказательны, так как принадлежность БПЛА не установлена.

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