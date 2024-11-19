АЖД и Stadler создают в Баку кузницу кадров
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и швейцарская компания Stadler Rail Group подписали новое соглашение: создается Центр обучения и развития для подготовки кадров для железнодорожной отрасли Азербайджана.
Председатель правления АЖД Ровшан Рустамов и исполнительный вице-президент Stadler Rail Group Даниэль Баэр 19 ноября в Баку подписали договор о создании Центра обучения и развития кадрового потенциала АЖД.
Даниэль Баэр отметил, что создание Центра является еще одним успешным результатом многолетнего эффективного сотрудничества с АЖД.
«Мы гордимся подписанием соглашения о поддержке создания современного центра обучения и развития в рамках нашего сотрудничества с Азербайджанскими железными дорогами. Учебный центр будет оснащен передовыми технологиями и соответствовать всем требованиям для подготовки будущих машинистов и нашей команды технического обслуживания. Таким образом, Stadler вносит важный вклад в развитие железнодорожной отрасли в Азербайджане и во всем регионе. Мы с нетерпением ожидаем совместной реализации этого проекта с Азербайджанскими железными дорогами», - подчеркнул господин Баэр.
Решению о создании Центра обучения и развития, соответствующего современным стандартам, предшествовало изучение в течение года соответствующего опыта Германии, Турции и Испании. Концепция Центра была разработана в сотрудничестве с Академией железных дорог Германии (Deutsche Bahn Rail Academy). Работа Центра позволит осуществлять теоретическое и практическое обучение кадров в железнодорожной сфере, укрепить сотрудничество с профессиональными и высшими учебными заведениями, а также интегрировать международный опыт в Азербайджане.
Центр планируется открыть в 2027 году, он будет играть важную роль в подготовке профессиональных кадров для железнодорожной отрасли Азербайджана. Подготовленные в Центре специалисты будут задействованы в развитии международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, включая Срединный коридор. Таким образом, повышение квалификации кадров наряду с цифровизацией и осуществлением безопасных перевозок усилит стратегические позиции АЖД в международных коридорах.
Одной из ключевых задач Центра станет подготовка специалистов по техническому обслуживанию и эксплуатации подвижного состава нового поколения, в частности, в Центре планируется обучение машинистов, которые будут управлять поездами Stadler, активно используемыми в регионе.
Компания Stadler Rail Group профинансирует проектирование, строительство и техническое оснащение центра, а также приобретение симуляторов для проведения практических занятий. Эти симуляторы помогут машинистам и техническому персоналу улучшить свои навыки. Высококлассный центр также будет предлагать программы обучения управлению и практические занятия.
Помимо обучения техническим навыкам, в Центре планируется реализация программы обучения в области управления посредством организации тренингов с учетом реалий развития мировой железнодорожной индустрии. В этом плане АЖД идет в ногу со временем, поскольку в работе создаваемого Центра обучения и развития будут учитываться все нюансы качественного обучения профессиональным навыкам, отвечающего задачам современной железнодорожной отрасли.
Отметим, что в настоящее время почти половина сотрудников технических служб АЖД нуждается в повышении квалификации в соответствии с инновациями и новыми техническими трендами. Новый Центр обучения и развития призван решить этот вопрос.
Уже определено, что для Центра будет строиться четырехэтажное здание, в котором будут находиться учебные аудитории, залы для симуляторов, офисы, компьютерные лаборатории и сервисные помещения.
Кроме того, предусмотрены комнаты для проживания сотрудников АЖД из регионов, которые приедут в Баку на обучение в этом Центре.
Важная составляющая функционирования будущего Центра – наличие солнечных панелей для обеспечения его электроэнергией, что соответствует принципам ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Использование солнечной энергии поможет снизить углеродный след и будет способствовать экологической устойчивости.
Напомним, что в октябре прошлого года АЖД и Stadler Rail Group подписали соглашение о предоставлении услуг по ремонту, техническому обслуживанию и консультированию в области железнодорожного транспорта. В рамках этого соглашения в районе Бёюкшор будет построен Региональный сервисный центр, который позволит проводить капитальный ремонт подвижного состава Stadler, широко используемого не только в Азербайджане, но и в соседних государствах.
Принятое 19 ноября 2024 года решение о создании Центра обучения и развития кадров будет содействовать и подготовке профессиональных технических специалистов для Регионального сервисного центра Stadler в Азербайджане.
Важно отметить, что АЖД регулярно организует обучение сотрудников для улучшения их знаний и навыков. В частности, в 2024 году на эти цели выделен один миллион манатов. За 10 месяцев текущего года около 5 000 сотрудников прошли 225 курсов повышения квалификации. При этом не остались в стороне те специалисты, которые работают в регионах. Для них были успешно реализованы несколько проектов, включая обучение посредством онлайн-платформы AnzerA, предоставляющей доступ к учебным материалам в режиме реального времени.
АЖД также завершает работу над проектом «Учебный поезд», который позволит проводить практическое обучение сотрудников.
Кроме того, уделяется особое внимание обучению молодежи железнодорожным специальностям за рубежом. Недавно группа студентов, выигравших стипендиальную программу АЖД, начала обучение в Российском транспортном университете. В настоящее время изучаются возможности сотрудничества с ведущими университетами в области транспорта в Китае и России.