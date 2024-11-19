АЖД и Stadler создают в Баку кузницу кадров

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и швейцарская компания Stadler Rail Group подписали новое соглашение: создается Центр обучения и развития для подготовки кадров для железнодорожной отрасли Азербайджана. Председатель правления АЖД Ровшан Рустамов и исполнительный вице-президент Stadler Rail Group Даниэль Баэр 19 ноября в Баку подписали договор о создании Центра обучения и развития кадрового потенциала АЖД.

Даниэль Баэр отметил, что создание Центра является еще одним успешным результатом многолетнего эффективного сотрудничества с АЖД. «Мы гордимся подписанием соглашения о поддержке создания современного центра обучения и развития в рамках нашего сотрудничества с Азербайджанскими железными дорогами. Учебный центр будет оснащен передовыми технологиями и соответствовать всем требованиям для подготовки будущих машинистов и нашей команды технического обслуживания. Таким образом, Stadler вносит важный вклад в развитие железнодорожной отрасли в Азербайджане и во всем регионе. Мы с нетерпением ожидаем совместной реализации этого проекта с Азербайджанскими железными дорогами», - подчеркнул господин Баэр. Решению о создании Центра обучения и развития, соответствующего современным стандартам, предшествовало изучение в течение года соответствующего опыта Германии, Турции и Испании. Концепция Центра была разработана в сотрудничестве с Академией железных дорог Германии (Deutsche Bahn Rail Academy). Работа Центра позволит осуществлять теоретическое и практическое обучение кадров в железнодорожной сфере, укрепить сотрудничество с профессиональными и высшими учебными заведениями, а также интегрировать международный опыт в Азербайджане.

Центр планируется открыть в 2027 году, он будет играть важную роль в подготовке профессиональных кадров для железнодорожной отрасли Азербайджана. Подготовленные в Центре специалисты будут задействованы в развитии международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, включая Срединный коридор. Таким образом, повышение квалификации кадров наряду с цифровизацией и осуществлением безопасных перевозок усилит стратегические позиции АЖД в международных коридорах. Одной из ключевых задач Центра станет подготовка специалистов по техническому обслуживанию и эксплуатации подвижного состава нового поколения, в частности, в Центре планируется обучение машинистов, которые будут управлять поездами Stadler, активно используемыми в регионе. Компания Stadler Rail Group профинансирует проектирование, строительство и техническое оснащение центра, а также приобретение симуляторов для проведения практических занятий. Эти симуляторы помогут машинистам и техническому персоналу улучшить свои навыки. Высококлассный центр также будет предлагать программы обучения управлению и практические занятия. Помимо обучения техническим навыкам, в Центре планируется реализация программы обучения в области управления посредством организации тренингов с учетом реалий развития мировой железнодорожной индустрии. В этом плане АЖД идет в ногу со временем, поскольку в работе создаваемого Центра обучения и развития будут учитываться все нюансы качественного обучения профессиональным навыкам, отвечающего задачам современной железнодорожной отрасли.

Отметим, что в настоящее время почти половина сотрудников технических служб АЖД нуждается в повышении квалификации в соответствии с инновациями и новыми техническими трендами. Новый Центр обучения и развития призван решить этот вопрос. Уже определено, что для Центра будет строиться четырехэтажное здание, в котором будут находиться учебные аудитории, залы для симуляторов, офисы, компьютерные лаборатории и сервисные помещения. Кроме того, предусмотрены комнаты для проживания сотрудников АЖД из регионов, которые приедут в Баку на обучение в этом Центре. Важная составляющая функционирования будущего Центра – наличие солнечных панелей для обеспечения его электроэнергией, что соответствует принципам ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Использование солнечной энергии поможет снизить углеродный след и будет способствовать экологической устойчивости.

Напомним, что в октябре прошлого года АЖД и Stadler Rail Group подписали соглашение о предоставлении услуг по ремонту, техническому обслуживанию и консультированию в области железнодорожного транспорта. В рамках этого соглашения в районе Бёюкшор будет построен Региональный сервисный центр, который позволит проводить капитальный ремонт подвижного состава Stadler, широко используемого не только в Азербайджане, но и в соседних государствах. Принятое 19 ноября 2024 года решение о создании Центра обучения и развития кадров будет содействовать и подготовке профессиональных технических специалистов для Регионального сервисного центра Stadler в Азербайджане.