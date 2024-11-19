COP29 в Баку: глава Минздрава призывает к разработке многосекторальных национальных стратегий

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялось мероприятие на тему «Повышение устойчивости в условиях изменяющегося климата: Подход «Единое здоровье» Азербайджана для обеспечения здорового будущего», совместно организованное Министерством здравоохранения и Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что повышение устойчивости в условиях изменяющегося климата требует повышения готовности и способности восстанавливаться после проблем, связанных с климатом: «Для своевременного и эффективного решения проблем со здоровьем, связанных с климатическими изменениями, необходимо разработать многосекторальные национальные стратегии. Эти стратегии должны быть направлены на защиту здоровья населения, обеспечение адаптации систем здравоохранения и минимизацию рисков, связанных с экологическими сдвигами».

По словам министра, разработка систем раннего предупреждения для прогнозирования вспышек заболеваний и устойчивость систем здравоохранения имеют решающее значение для минимизации последствий изменения климата: «Усиленные программы наблюдения также имеют важное значение для предотвращения потенциального распространения заболеваний, связанных с климатом».

Было отмечено, что важность подхода «Единое здоровье» заключается в решении глобальных проблем здравоохранения, выходящих за рамки отдельных дисциплин, с фокусировкой на здоровье людей, животных и экосистем: «Ключевые вопросы, такие как новые инфекционные заболевания, устойчивость к противомикробным препаратам, пищевая безопасность, гигиена окружающей среды и сохранение биоразнообразия, подчеркивают важность принятия данного целостного подхода».