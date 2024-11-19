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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским

16:56 1527

В Азербайджане рассмотрят вопрос повышения зарплат сотрудников Министерства внутренних дел, заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по правам человека и по региональным вопросам.

Министр напомнил, что в этом году увеличены зарплаты сотрудников Внутренних войск Азербайджана.

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