Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета

В Милли Меджлисе на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, региональным вопросам проходят обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2025 год».

Выступая на обсуждениях, министр финансов Самир Шарифов объявил, что создано новое программное обеспечение, с помощью него будет контролироваться оплата штрафов.

По словам министра, в некоторых случаях штрафы выписываются, но не поступают в бюджет.

«Мы усилим контроль над этим вопросом. С помощью обзорного программного обеспечения мы будем контролировать выплату штрафов в бюджет. Мы прогнозируем поступление в бюджетные организации 840 миллионов манатов, и большую часть этой суммы составляют штрафы. Основные средства поступают от нескольких структур. На первом месте МВД, оттуда поступает больше всего штрафов. На втором месте - Министерство экономики. В бюджет поступают средства от многих учреждений этого министерства. Штрафы поступают также из Государственного таможенного комитета, Агентства пищевой безопасности и Министерства экологии и природных ресурсов», - сказал Самир Шарифов.