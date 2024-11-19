Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 мирных жителей, пришел на заседание суда с выбритой на голове буквой Z, которую используют войска РФ в Украине и российская пропаганда. Издание Postimees пишет, что трехдневное заседание суда проходит прямо в норвежской тюрьме, где содержится Брейвик. Он просит освободить его из-под стражи. «Он описал свои тюремные условия как «пытки» и предложил план, в котором выразил готовность сотрудничать с государством для предотвращения нападений со стороны его сторонников. При этом он заявил: «Если меня освободят, я покину Норвегию как можно скорее».

Убийца предстал перед судом с выбритой буквой Z на голове и плакатом в поддержку Китая, России, Ирана и Северной Кореи. На плакате надпись: «Поддержите Китай, Россию, Иран и Северную Корею! Создайте центры предоставления убежища в Шанхае, Санкт-Петербурге, Тегеране и Пхеньяне!» В суде Брейвик использовал жест, «символизирующий превосходство белой расы». При этом адвокат убийцы Эйстейн Сторвик рекомендовал клиенту отказаться от подобных символов, чтобы выразить уважение к суду. Однако Брейвик продолжал заявлять, что он говорит от имени ультраправых сил.