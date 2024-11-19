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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана

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17:24 1162

Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 мирных жителей, пришел на заседание суда с выбритой на голове буквой Z, которую используют войска РФ в Украине и российская пропаганда.

Издание Postimees пишет, что трехдневное заседание суда проходит прямо в норвежской тюрьме, где содержится Брейвик. Он просит освободить его из-под стражи.

«Он описал свои тюремные условия как «пытки» и предложил план, в котором выразил готовность сотрудничать с государством для предотвращения нападений со стороны его сторонников. При этом он заявил: «Если меня освободят, я покину Норвегию как можно скорее».

Убийца предстал перед судом с выбритой буквой Z на голове и плакатом в поддержку Китая, России, Ирана и Северной Кореи. На плакате надпись: «Поддержите Китай, Россию, Иран и Северную Корею! Создайте центры предоставления убежища в Шанхае, Санкт-Петербурге, Тегеране и Пхеньяне!»

В суде Брейвик использовал жест, «символизирующий превосходство белой расы». При этом адвокат убийцы Эйстейн Сторвик рекомендовал клиенту отказаться от подобных символов, чтобы выразить уважение к суду. Однако Брейвик продолжал заявлять, что он говорит от имени ультраправых сил.

Это не первая попытка Брейвика выйти из тюрьмы раньше срока. Предыдущее прошение об освобождении суд отклонил в феврале 2022 года. Тогда Брейвик также приносил в суд плакат с националистическими лозунгами и вскидывал руку в нацистском приветствии.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял 77 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Более 150 человек тогда получили ранения. Во время суда, приговорившего террориста к максимально возможному в Норвегии 21 году лишения свободы, Брейвик признался в совершенных преступлениях, но раскаяться отказался.

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