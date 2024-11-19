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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Ханс Клюге у Али Асадова

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17:30 485

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 ноября встретился с региональным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Хансом Клюге, сообщили в Кабинете Министров.

Согласно информации, на встрече была подчеркнута важность проходящей в Баку климатической конференции COP29 и проведенных в рамках конференции мероприятий по снижению влияния климатических изменений на здоровье.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ, подчеркнули, что реализуемые в стране программы и проекты в сфере здравоохранения соответствуют приоритетам ВОЗ и Целям устойчивого развития ООН.

«Обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях здравоохранения, включая снижение влияния климатических изменений на здоровье человека», - говорится в сообщении Кабмина.  

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