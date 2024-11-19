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Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете

17:39 563

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева приняла участие в обсуждении законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» в Милли Меджлисе.

В своем выступлении омбудсмен отметила, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая в настоящее время проходит в Азербайджане, организована на высоком уровне, а мероприятия в рамках этой сессии успешно реализуются.

Далее омбудсмен представила ряд предложений для государственного бюджета на следующий год, направленных на повышение эффективности защиты прав и свобод человека, а также на решение актуальных вопросов. Сабина Алиева предложила, чтобы все медицинские услуги и лечение заболеваний осуществлялись за счет обязательного медицинского страхования в целях эффективного обеспечения права на охрану здоровья.

Также она предложила увеличить размер пособий на уход за ребенком и для малообеспеченных семей, чтобы усилить социальную защиту младенцев. Учитывая раннее похолодание в некоторых регионах страны, омбудсмен отметила необходимость гибкого подхода к переходу на зимний и летний режимы в детских учреждениях в зависимости от температуры воздуха, а также предложила выделить дополнительные финансовые средства для отопления школ в зимний период.

С целью повышения эффективности обеспечения права на охрану здоровья детей в яслях, детских садах и детских домах Сабина Алиева предложила привести нормы питания в этих учреждениях в соответствие с современными стандартами.

Омбудсмен также предложила: обеспечивать учащихся общеобразовательных школ учебниками и вспомогательными пособиями за счет государства; увеличить количество ставок психологов в школах в зависимости от численности учеников; привлекать профессиональных и специализированных психологов; увеличить количество бюджетных мест в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Среди других предложений Сабины Алиевой – увеличение денежного довольствия военнослужащих (за исключением срочной службы) в зависимости от занимаемых ими должностей и воинских званий, а также повышение размера выплат за временную аренду жилья.

Омбудсмен обратила внимание на необходимость структурных изменений для усиления деятельности офиса уполномоченного. Среди предложений – создание в Аппарате омбудсмена сектора по вопросам бизнеса и прав человека, обновление и модернизация материально-технической базы учреждения с обеспечением финансовой поддержки для этих целей.

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