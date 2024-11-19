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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Шесть стран Европы обвиняют Россию

17:45 515

Главы МИД шести европейских стран — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции — обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах НАТО и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих государств по итогам встречи в Брюсселе.

«Наша общая [европейская] безопасность подвергается вызову как никогда прежде в нашей жизни. Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности. …Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам и создает значительные риски для безопасности», — говорится в заявлении.

Министры также обвинили Россию в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и КНДР, нежелании вести конструктивные переговоры по войне в Украине.

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