«Хезболла» заявила об ударе по базе израильской разведки

«Хезболла» выпустила ракеты по базе военной разведки Израиля возле Тель-Авива, говорится в заявлении ливанского движения.

Отмечается, что помимо базы также атакованы израильские войска в четырех местах.

Израиль, в свою очередь, заявил о ликвидации командующего подразделением ракетных войск ливанского движения.

В Бейруте продолжается визит Амоса Хохштейна. Во время своей поездки он заявил, что считает достижимым соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой».