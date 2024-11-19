«Хезболла» заявила об ударе по базе израильской разведки
17:51 220
«Хезболла» выпустила ракеты по базе военной разведки Израиля возле Тель-Авива, говорится в заявлении ливанского движения.
Отмечается, что помимо базы также атакованы израильские войска в четырех местах.
Израиль, в свою очередь, заявил о ликвидации командующего подразделением ракетных войск ливанского движения.
В Бейруте продолжается визит Амоса Хохштейна. Во время своей поездки он заявил, что считает достижимым соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой».
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