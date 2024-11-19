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1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»

18:00 220

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября, в 1000-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, выступил в Верховной Раде, где представил «план стойкости» — внутренний план действий для Украины во время войны.

Текст выступления Зеленского опубликован на сайте Офиса президента Украины, кратко об этом рассказывает «Украинская правда».

«Украина была и будет независимым государством, которое имеет свою судьбу. И самостоятельно Украина будет определять, как жить сейчас, как жить дальше. Украина имеет право на это. Украина завоевала право на это. Но, чтобы смочь реализовать это свое право, мы должны сейчас выстоять. Сейчас не посыпаться. Чтобы не мы, а оккупант посыпался. Нам нужна внутренняя стойкость», — заявил Зеленский во время выступления.

В «план стойкости» вошли 10 пунктов:

Единство. Подразумевает ускорение евроинтеграции Украины и вступление в НАТО,  цифровизацию всех процессов в стране, привлечение России к ответственности, в том числе создание трибунала и введение эффективных санкций.

Фронт. Изменение подходов к управлению украинской армией, мобилизации и рекрутингу, общей подготовке военных. Пункт предполагает стабилизацию обстановки на поле боя и проведение спецопераций украинских военных против российских сил.

Оружие. Наращивание производства оружия в Украине, привлечение инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины, обеспечение безопасности оборонных предприятий, создание новейших технологических образцов вооружения.

Деньги. Предусматривает программы социальной поддержки, страхование военных рисков, условия для безопасного ведения бизнеса, уменьшение давления на предпринимателей.

Энергетика. Защита энергообъектов и энергосистемы, развитие генерации электричества, рациональное потребление газа, энергетическая устойчивость регионов.

Безопасность. Противодействие преступности, в том числе тем, кто сотрудничает с Россией, установка рамок металлоискателей в публичных заведениях, охрана учебных заведений, создание укрытий, разминирование территорий.

Общины. Привлечение общин (территориальных единиц в Украине — прим. «Медузы») к государственным решениям, учет интересов всех граждан и этнических сообществ.

Человеческий капитал. Предлагает создание министерства объединения украинцев, перезапуск дипломатической службы, внедрение института множественного гражданства, создание безбарьерной среды, изменение систем образования и медицины, развитие партнерства между государством и церковью.

Культурный суверенитет. Замена российской культуры украинской, продвижение украинских идей через культурные и художественные проекты за рубежом, перевод украинских авторов на другие языки, обновление культурной инфраструктуры, сбор доказательств российских преступлений против культурного наследия Украины.

Политика героев. Создание условий для интеграции ветеранов войны в общественную и экономическую жизнь, государственные программы поддержки ветеранов и их семей, привлечение ветеранов на государственную службу.

Владимир Зеленский говорил, что «план стойкости» тесно связан с «планом победы», который он представил союзникам и жителям Украины в сентябре-октябре. Среди пунктов «плана победы» — приглашение Украины в НАТО, усиление украинской армии, «неядерное сдерживание» России (в том числе предоставление ракет «Томагавк») и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ. 

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