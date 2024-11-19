USD 1.7000
EUR 1.7995
RUB 1.7011
Подписаться на уведомления
200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

СГУ и Оксфордский университет назвали победителей «Конкурса по изменению климата»

18:08 536

Оксфордский университет (Saïd Business School) и Burjeel Holding провели финальный тур «Конкурса по изменению климата» при поддержке Сумгаитского государственного университета в рамках COP29.

На конкурс поступило более 1000 заявок из 58 стран, 135 из которых были из Азербайджана. Всего право на участие в финальном этапе завоевали 5 педагогов и 5 студенческих команд. В число преподавателей в финал вышли Алия Ахмедова из Азербайджана, Мария Шах и Накиб Мехди из Индии, Майкл П.Джонс из Великобритании и Рудайна Кассам из Ливана. Из команды школьников свои проекты судьям представили 2 команды из США и по одной команде из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливана.

Выступая на открытии конкурса, заместитель министра науки и образования Азербайджана Кянан Керимзаде рассказал о важности проекта и пожелал успехов финалистам конкурса.

Далее выступили ректор Сумгаитского государственного университета доцент Руфат Азизов и главный операционный директор Оксфордского университета (Saïd Business School) Манос Каптериан. После презентаций жюри оценивало проекты. По решению жюри конкурса среди преподавателей, прошедших в финал, первое место было присвоено представителю Индии Накибу Мехди, а среди команд из школьников первое место присуждено команде, представляющей Объединенные Арабские Эмираты. Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы рассказал о преимуществах конкурса и поздравил победителей.

Ежегодно проводимый «Конкурс по изменению климата» является частью широких усилий, направленных на то, чтобы вдохновить молодежь на глобальной арене принять меры против изменения климата и добиться преобразующих изменений в своем обществе.

Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 1102
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 1628
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
17:09 3256
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3162
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 2546
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1232
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 1703
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1213
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана фото
17:24 3035
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили видео; обновлено 16:39
16:39 16227
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
16:56 3155

ЭТО ВАЖНО

Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 1102
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 1628
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
17:09 3256
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3162
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 2546
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1232
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 1703
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1213
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана фото
17:24 3035
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили видео; обновлено 16:39
16:39 16227
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
16:56 3155
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться