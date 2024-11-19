СГУ и Оксфордский университет назвали победителей «Конкурса по изменению климата»

На конкурс поступило более 1000 заявок из 58 стран, 135 из которых были из Азербайджана. Всего право на участие в финальном этапе завоевали 5 педагогов и 5 студенческих команд. В число преподавателей в финал вышли Алия Ахмедова из Азербайджана, Мария Шах и Накиб Мехди из Индии, Майкл П.Джонс из Великобритании и Рудайна Кассам из Ливана. Из команды школьников свои проекты судьям представили 2 команды из США и по одной команде из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливана.

Оксфордский университет (Saïd Business School) и Burjeel Holding провели финальный тур «Конкурса по изменению климата» при поддержке Сумгаитского государственного университета в рамках COP29.

Выступая на открытии конкурса, заместитель министра науки и образования Азербайджана Кянан Керимзаде рассказал о важности проекта и пожелал успехов финалистам конкурса.

Далее выступили ректор Сумгаитского государственного университета доцент Руфат Азизов и главный операционный директор Оксфордского университета (Saïd Business School) Манос Каптериан. После презентаций жюри оценивало проекты. По решению жюри конкурса среди преподавателей, прошедших в финал, первое место было присвоено представителю Индии Накибу Мехди, а среди команд из школьников первое место присуждено команде, представляющей Объединенные Арабские Эмираты. Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы рассказал о преимуществах конкурса и поздравил победителей.

Ежегодно проводимый «Конкурс по изменению климата» является частью широких усилий, направленных на то, чтобы вдохновить молодежь на глобальной арене принять меры против изменения климата и добиться преобразующих изменений в своем обществе.