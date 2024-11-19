USD 1.7000
EUR 1.7995
RUB 1.7011
Подписаться на уведомления
200 тысяч погибших российских солдат
Новость дня
200 тысяч погибших российских солдат

Лаврова выпустили пугать Запад

18:10 2546

Россия воспримет пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как «качественно новую фазу войны со стороны Запада», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, удары по Брянской области ракетами ATACMS «без участия американцев были бы невозможны».

Лавров также посоветовал странам Запада прочитать обновленную ядерную доктрину России «во всей полноте»: «У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено. Уже теперь законодательно закреплено то, что президент [России Владимир Путин] месяц с небольшим [назад] озвучивал публично.

И я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», - сказал он, добавив, что Россия «строго привержена позиции по недопущению ядерной войны».

Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 1103
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 1628
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
17:09 3256
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3162
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 2547
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1232
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 1703
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1213
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана фото
17:24 3035
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили видео; обновлено 16:39
16:39 16229
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
16:56 3155

ЭТО ВАЖНО

Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 1103
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 1628
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
17:09 3256
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3162
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 2547
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1232
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 1703
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1213
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана
Террорист Брейвик пришел в суд с выбритой на голове буквой Z. Он держал плакат в поддержку России и Ирана фото
17:24 3035
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили видео; обновлено 16:39
16:39 16229
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
Самир Шарифов о повышении зарплат полицейским
16:56 3155
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться