Лаврова выпустили пугать Запад

По его словам, удары по Брянской области ракетами ATACMS «без участия американцев были бы невозможны».

Лавров также посоветовал странам Запада прочитать обновленную ядерную доктрину России «во всей полноте»: «У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено. Уже теперь законодательно закреплено то, что президент [России Владимир Путин] месяц с небольшим [назад] озвучивал публично.

И я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности», - сказал он, добавив, что Россия «строго привержена позиции по недопущению ядерной войны».