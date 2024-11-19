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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Франция дает задний ход

18:18 2837

Франция располагает ограниченным количеством ракет большой дальности SCALP, которые она могла бы поставить Украине после одобрения президентом США Джо Байденом нанесения ударов вглубь России.

Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Франция уже предоставила Украине 10 ракет SCALP, всего Париж обязался поставить 40 единиц. По словам собеседника газеты, Франция по-прежнему обсуждает с Британией поставки Киеву этих ракет, которые в Британии называются Storm Shadow.

В распоряжении Британии таких ракет больше, чем у Франции, отмечает Le Monde. Лондон ранее уже предоставил Киеву ракеты Storm Shadow, но не давал разрешение на их использование для ударов по территории России, пишет издание.

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