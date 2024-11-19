На международном уровне представлена Национальная стратегия Азербайджана по Единому здоровью

Сегодня в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялся круглый стол высокого уровня на тему «Подход Единого здоровья: укрепление межотраслевого сотрудничества ради развития человечества».

В мероприятии приняли участие председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, министр здравоохранения Теймур Мусаев, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов. Также к обсуждениям присоединились представители ряда других профильных структур, научно-исследовательских центров, университетов, а также Всемирной организации здоровья животных (WOAH), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Программы ООН по окружающей среде и Постоянного форума по вопросам коренных народов.

В рамках мероприятия были проведены сессии на темы: «Укрепление устойчивости в условиях изменяющегося климата: подход Азербайджана по Единому здоровью ради более здорового будущего» и «Единое здоровье: подход четырех сторон для достижения большего эффекта через эффективное межотраслевое сотрудничество».

Председатель AQTA Гошгар Тахмазли выступил на сессии «Укрепление устойчивости в условиях изменяющегося климата: подход Азербайджана по Единому здоровью ради более здорового будущего». Он отметил, что в современном мире из-за влияния климатических и экологических факторов в обществе, включая социальную и экономическую сферы, возникают новые вызовы. Для их выявления и управления крайне важна совместная работа. Глава агентства подчеркнул особое значение COP29, назвав его платформой для обсуждений с широкими возможностями.

Гошгар Тахмазли отметил, что в современном мире все более остро проявляются факторы, серьезно угрожающие здоровью людей, других живых существ и окружающей среде. Для управления этими факторами и минимизации их вреда на международном уровне создаются соответствующие координирующие механизмы. В рамках концепции «Единое здоровье», направленной на защиту живой природы планеты, в Азербайджане предпринимаются важные шаги.

Председатель AQTA подчеркнул, что реформы, проведенные в этой области в республике за последние годы, дают свои результаты, и Азербайджан готов делиться накопленным опытом с другими государствами.

Тахмазли добавил, что в соответствии с международной практикой в Азербайджане большое внимание уделяется совместной деятельности профильных структур для своевременного выявления зоонозных эпидемий и оперативного реагирования на них. В этом контексте был разработан и представлен проект «Национальной стратегии на 2025–2030 годы по предотвращению зоонозных заболеваний и усилению контроля за ними в Азербайджане через реализацию концепции «Единое здоровье».