Forbes: как «Карабах» собрал в Баку «Атлетико», «Ливерпуль», «Галатасарай»

Известное американское издание Forbes посвятило статью инициативе азербайджанского футбольного клуба « Карабах » о создании футбольного альянса для борьбы с изменением климата в рамках проходящей в Баку COP29.

В него, помимо чемпиона Азербайджана, вступили английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанские «Атлетико» и «Бетис», турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», итальянский «Удинезе», португальский «Порту», шведский «Мальме» и бразильский «Фламенго». Созданием альянса занимались «Карабах» и Европейская ассоциация клубов (ECA), подчеркивает Forbes.

«Ведущие футбольные клубы взяли на себя обязательство активизировать действия по борьбе с изменением климата, создав новый альянс, презентация которого состоялась на COP29 в Баку, - пишет авторитетное СМИ. - В соответствии с давно существующей программой Рамочной конвенции ООН об изменении климата «Спорт за климатические действия» ключевым компонентом нового альянса является поощрение большего числа футбольных клубов присоединиться к данной инициативе. Дополнительные обязательства включают минимизацию воздействия клуба на окружающую среду, побуждение болельщиков к действиям по борьбе с изменением климата, сотрудничество с городами и экологическими НПО для разработки климатических решений и инвестирование в зеленые технологии».