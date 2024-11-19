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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване

18:48 1641

В 2023–2027 годах для реализации Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики были выделены средства. Однако их использование находится на нежелательном уровне, заявил министр финансов Самир Шарифов на обсуждении проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

Министр отметил, что в следующем году на реализацию программы планируется выделить 150 миллионов манатов.

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