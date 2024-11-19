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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Польша пригрозила России

18:51 1758

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил во вторник, что, если Россия не перестанет готовить и совершать диверсии в Европе, польские власти закроют все ее консульства в стране.

Для проведения диверсий российские шпионы зачастую вербуют агентов, в том числе из уголовников и приезжих, и больше всего таких было арестовано как раз в Польше. В конце октября власти уже закрыли консульство в Познани; как раз перед этим состоялся суд на 51-летним гражданином Украины, который был нанят, чтобы поджечь завод лакокрасочных изделий во Вроцлаве.

Сикорский тогда заявил: «Как министр иностранных дел, я располагаю информацией о том, что Российская Федерация стоит за попытками диверсий в Польше и союзных странах. В связи с этим мы отозвали свое согласие на работу российского консульства в Познани». Министр добавил, что пока Варшава не высылает российского посла, потому что тогда Москва сделает то же самое. Но если диверсионные акты продолжатся, «нельзя исключать» и высылки посла, добавил министр. Генеральные консульства у России еще остались в Кракове и Гданьске.

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