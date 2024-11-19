И Канада поддержала удары по российской территории

«Канада поддерживает разрешение, которое США предоставили Украине по использованию этих дальнобойных ракет», – сказал Блэр.

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил эту информацию порталу O Globo. За день до этого представитель госдепа США не стал подтверждать этот факт.

В ночь на 19 ноября ВСУ выпустили шесть снарядов ATACMS по объекту в Брянской области, что стало первым применением ракет западного производства на территории России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ночные удары по Брянской области с применением американских дальнобойных ракет являются «сигналом о стремлении США к эскалации войны в Украине».