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200 тысяч погибших российских солдат

Зеленский: «Теперь у Украины есть дальнобойные возможности»

19:30 821

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у Украины есть дальнобойные возможности. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 19 ноября.

По словам Зеленского, у Украины есть дальнобойные дроны и ракеты собственного производства. Президент также заявил о наличии американских ракет ATACMS.

«У Украины есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас уже есть длинный «Нептун», и не один. Теперь у нас есть ATACMS. И мы все это будем использовать», — отметил президент.

18 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина уже произвела первые 100 ракет «Нептун», планируется их совершенствование.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

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