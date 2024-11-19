Угрозы России не впечатлили США

Соединенные Штаты не считают необходимым изменять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает издание Bloomberg.

«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — пишет издание со ссылкой на представителя Белого дома.

Во вторник был опубликован указ президента России, в котором утверждаются основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал западным странам «внимательно прочитать» доктрину.