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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Угрозы России не впечатлили США

19:39 1133

Соединенные Штаты не считают необходимым изменять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает издание Bloomberg.

«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — пишет издание со ссылкой на представителя Белого дома.

Во вторник был опубликован указ президента России, в котором утверждаются основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал западным странам «внимательно прочитать» доктрину.

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