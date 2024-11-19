Боррель предложил потратить российские деньги на оружие для Украины
Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил потратить второй транш Киеву из доходов от замороженных активов России весной 2025 года на закупку вооружений для Украины.
По его словам, не все главы МИД и минобороны ЕС выразили готовность продолжать помощь Киеву.
Боррель также назвал безответственным изменение ядерной доктрины России.
«Такое происходит не впервые, они (Россия) угрожали ядерной эскалацией, что абсолютно безответственно... Мы отвергаем и осуждаем такую риторику», — заявил Боррель, выразив уверенность, что столкновения РФ с европейскими войсками в Украине «не предвидится».