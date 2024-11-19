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200 тысяч погибших российских солдат
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200 тысяч погибших российских солдат

Боррель предложил потратить российские деньги на оружие для Украины

19:53 327

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил потратить второй транш Киеву из доходов от замороженных активов России весной 2025 года на закупку вооружений для Украины.

По его словам, не все главы МИД и минобороны ЕС выразили готовность продолжать помощь Киеву.

Боррель также назвал безответственным изменение ядерной доктрины России.

«Такое происходит не впервые, они (Россия) угрожали ядерной эскалацией, что абсолютно безответственно... Мы отвергаем и осуждаем такую риторику», — заявил Боррель, выразив уверенность, что столкновения РФ с европейскими войсками в Украине «не предвидится».

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