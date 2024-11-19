Украина получит новые F-16

Украина уже получила от Дании шесть F-16, но всего в нашу страну должно поступить 19 истребителей. Об этом сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она отметила, что нет никаких изменений в планах Дании по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

"Шесть было доставлено. Это была первая партия", - отметила Фредериксен.

Также она подчеркнула, что с августа 2023 года Дания привлечена к подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

"Это было сложно, но мы смогли достичь успеха в обучении. Поэтому, процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. Всего будет 19 (самолетов), как мы сказали в самом начале", - добавила Фредериксен.