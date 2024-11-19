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Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
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Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили

Алаудинов заявил о «победе России»

20:39 2003

Предоставленное Украине разрешение бить западным дальнобойным оружием вглубь России «не изменит ситуацию на фронте», заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. По его словам, «победа России в этой войне уже предрешена».

«СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил. Кто-то разрешил бить вглубь там чем-то… Ну и сколько у них этих ракет? Ничего это не меняет», — сказал Алаудинов.

Он призвал россиян «не бояться» американских ракет ATACMS, на использование которых «дала добро» администрация президента США Джо Байдена 17 ноября. «Не думайте об этих «зайчиках». Я вам даю слово, что бесповоротно Россия в этой СВО уже выиграла, что бы ни происходило», — добавил Алаудинов.

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