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Китайцы отказали главе Пентагона во встрече

20:58 873

Пекин не удовлетворил запрос США на организацию переговоров министра обороны Китая Дун Цзюня и шефа Пентагона Ллойда Остина на полях встречи глав оборонных ведомств азиатских стран в Лаосе. Об этом сообщает Defense news со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны США.

Он сказал журналистам перед саммитом в Лаосе, что Пентагон предлагал такую встречу, но Китай отказался, ссылаясь на продажу США оружия Тайваню. Настоящей причиной отказа чиновник считает санкции США против компаний КНР, визит тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года и инцидент с китайским аэростатом, оказавшимся в воздушном пространстве США в феврале 2023 года.

Неясно, является ли этот отказ сигналом повторного прекращения диалога между военными США и КНР, отмечает источник.

Напомним, что контакты по военной линии между двумя странами были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Они возобновились после саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в ноябре 2023 года.

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