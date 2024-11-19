USD 1.7000
EUR 1.7995
RUB 1.7011
Подписаться на уведомления
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Новость дня
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили

Эрдоган: «Турция движется к БРИКС»

21:19 638

Турция продолжает работу по присоединению к БРИКС и в ближайшее время сообщит объединению о результатах, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции, однако страна не смотрит на объединение как на альтернативу ее текущим обязательствам.

В начале сентября 2024 года Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Эрдоган приезжал на 16-й саммит объединения, который прошел в Казани с 22 по 24 октября.

Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов фото/видео
21:27 2176
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета все еще актуально
17:09 4330
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов заявление Самира Шарифова
18:29 5146
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили все еще актуально
16:39 17951
Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 3176
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 2996
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3725
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 3777
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1729
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 2344
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1620

ЭТО ВАЖНО

Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов фото/видео
21:27 2176
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета все еще актуально
17:09 4330
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов заявление Самира Шарифова
18:29 5146
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили все еще актуально
16:39 17951
Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 3176
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 2996
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3725
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 3777
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1729
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 2344
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться