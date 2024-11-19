Эрдоган: «Турция движется к БРИКС»

Турция продолжает работу по присоединению к БРИКС и в ближайшее время сообщит объединению о результатах, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции, однако страна не смотрит на объединение как на альтернативу ее текущим обязательствам.

В начале сентября 2024 года Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Эрдоган приезжал на 16-й саммит объединения, который прошел в Казани с 22 по 24 октября.