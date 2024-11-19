Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов

14 ноября на одной из улиц города автомобиль Bentley, грубо нарушив правила дорожного движения и выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который собирался повернуть налево. В результате удара Hyundai получил серьезные повреждения, а его водитель оказался тяжело ранен. Bentley, потеряв управление, врезался в бетонный столб на обочине и перевернулся.

Несколько дней назад в Екатеринбурге (Россия) произошло дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Выяснилось, что за рулем Bentley находился 22-летний Эмиль Исаев, сын азербайджанского бизнесмена Шамиля Исаева, владельца нескольких торговых павильонов и мини-рынков в Екатеринбурге. Эмиль также занимается блогерской деятельностью. В ДТП он получил серьезные травмы.

Сообщается, что водительское удостоверение молодой человек получил три года назад: за это время неоднократно нарушал правила дорожного движения. По данным местной дорожной полиции, на его имя числится 194 неоплаченных штрафа.

Через три дня после аварии в сети появилась информация о смерти водителя Hyundai в больнице. Однако правоохранительные органы опровергли эти сведения.