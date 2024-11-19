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Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов

фото/видео
Эльяс Шафиев, собкор
21:27 2179

Несколько дней назад в Екатеринбурге (Россия) произошло дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс.

14 ноября на одной из улиц города автомобиль Bentley, грубо нарушив правила дорожного движения и выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который собирался повернуть налево. В результате удара Hyundai получил серьезные повреждения, а его водитель оказался тяжело ранен. Bentley, потеряв управление, врезался в бетонный столб на обочине и перевернулся.

22-летний Эмиль Исаев

Выяснилось, что за рулем Bentley находился 22-летний Эмиль Исаев, сын азербайджанского бизнесмена Шамиля Исаева, владельца нескольких торговых павильонов и мини-рынков в Екатеринбурге. Эмиль также занимается блогерской деятельностью. В ДТП он получил серьезные травмы.

Сообщается, что водительское удостоверение молодой человек получил три года назад: за это время неоднократно нарушал правила дорожного движения. По данным местной дорожной полиции, на его имя числится 194 неоплаченных штрафа.

Через три дня после аварии в сети появилась информация о смерти водителя Hyundai в больнице. Однако правоохранительные органы опровергли эти сведения.

В интернет-пабликах также сообщалось, что автомобиль Bentley, которым управлял Эмиль, ранее принадлежал известному в Свердловской области криминальному авторитету Марселю Гасанову. По данным источников, Гасанов получил автомобиль в качестве уплаты долга от одного из азербайджанских бизнесменов. Утверждается, что Эмиль поддерживал дружеские отношения с этим криминальным авторитетом.

Марсель Гасанов ранее был судим за разбой. Во время отбывания наказания в Свердловской области он приобрел статус криминального авторитета. После освобождения в 2016 году Гасанов, по некоторым данным, начал собирать вокруг себя людей из криминального мира. С 2019 года регулярно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2022 году в Екатеринбурге во время «сходки» Гасанов подвергся избиению. В 2023 году полиция задержала его, но вскоре отпустила. Правоохранители назвали задержание «обычным профилактическим оперативным мероприятием».

Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов
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