Президент Польши в восторге от решения Байдена

Президент Польши Анджей Дуда приветствовал американское разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и отметил, что это может стать переломным моментом в войне. Его слова передает портал RMF24.

Дуда акцентировал, что разрешение США на удары дальнобойным оружием по территории России – это очень важное событие.

"Я приветствую это решение президента Джо Байдена. Я считаю, что Украина должна иметь такие средства обороны, чтобы оттеснить эту российскую глубинку, чтобы она не была так близко к линии фронта, особенно в ситуации, когда россияне приглашают своих союзников участвовать в этой войне на их стороне – сейчас там есть северокорейские солдаты", – акцентировал польский президент.

По его мнению, это в корне изменит ситуацию на линии фронта.

"Россия четко видит, что Украина получает сильную, решительную поддержку, и что эта сильная и жесткая позиция Запада против агрессии против суверенного и независимого государства является здесь абсолютно неумолимой и последовательной. Это очень важный, возможно, даже переломный момент в этой войне", – заявил Дуда.

Также он подчеркнул, что ракеты, которые Украина сможет использовать для поражения целей в глубине России, помогут отодвинуть линию фронта России.

По мнению Дуды, эти удары, вероятно, заставят россиян отойти от линии фронта и от границ Украины, тем самым уменьшив способность России проводить наступательные операции.

"Действительно, это имеет исключительно оборонительный характер, позволяет Украине более эффективно защищаться от российской агрессии", – сказал польский президент.