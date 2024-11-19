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Эрдоган и закрыл въезд президенту Израиля в Баку

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21:44 1321

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что именно Анкара не допустила прилета президента Израиля Ицхака Герцога в Баку, закрыв небо для его самолета.

«Как вам известно, Турция полностью прервала торговые связи с Израилем. Какие бы странные заявления не делали некоторые политические партии в нашей стране, но это так.

Мы не предоставили воздушное пространство президенту Израиля в связи с его визитом на COP29 в Баку. Мы сказали (израильской стороне), что есть и другие маршруты, пусть пользуются ими. Поехал он (Герцог), или не поехал, это мне уже неизвестно», - сказал Эрдоган.

На днях появились сообщения о том, что визит президента Израиля Ицхака Герцога в Баку, запланированный на 19 ноября для участия в глобальном климатическом саммите COP29, был отменен якобы по соображениям безопасности. Позже стало известно, что истинной причиной стало решение Турции не допускать самолет Герцога в свое воздушное пространство. В результате президент Израиля отменил свой короткий визит в Азербайджан.

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