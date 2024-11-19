Азербайджан инициировал проект по оценке климатической грамотности учащихся в рамках PISA

Инициатива Азербайджана по измерению уровня климатической грамотности школьников посредством Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) получила поддержку в рамках COP29.

На панельной сессии COP29 «Измерение экологической грамотности в рамках международной оценки» было объявлено о подписании соглашения между министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым и директором по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом Шляйхером.

Согласно документу, по инициативе Азербайджана будут разработаны рамочный документ и учебные материалы для оценки климатической грамотности школьников. Эти разработки войдут в программу следующего исследования PISA в 2029 году.

«Инициатива направлена на повышение осведомленности учащихся о климатических изменениях и формирование экологической ответственности», - отметили в ведомстве.