USD 1.7000
EUR 1.7995
RUB 1.7011
Подписаться на уведомления
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Новость дня
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили

Азербайджан инициировал проект по оценке климатической грамотности учащихся в рамках PISA

фото
21:50 137

Инициатива Азербайджана по измерению уровня климатической грамотности школьников посредством Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) получила поддержку в рамках COP29.

На панельной сессии COP29 «Измерение экологической грамотности в рамках международной оценки» было объявлено о подписании соглашения между министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым и директором по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом Шляйхером.

Согласно документу, по инициативе Азербайджана будут разработаны рамочный документ и учебные материалы для оценки климатической грамотности школьников. Эти разработки войдут в программу следующего исследования PISA в 2029 году.

«Инициатива направлена на повышение осведомленности учащихся о климатических изменениях и формирование экологической ответственности», - отметили в ведомстве.

Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов фото/видео
21:27 2190
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета все еще актуально
17:09 4335
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов заявление Самира Шарифова
18:29 5151
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили все еще актуально
16:39 17957
Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 3180
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 3000
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3727
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 3783
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1730
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 2347
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1621

ЭТО ВАЖНО

Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов фото/видео
21:27 2190
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета все еще актуально
17:09 4335
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов заявление Самира Шарифова
18:29 5151
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили
Первый удар ATACMS по России. В Москве подтвердили все еще актуально
16:39 17957
Угрозы России не впечатлили США
Угрозы России не впечатлили США
19:39 3180
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
18:48 3000
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы
На Америку наступают крестоносцы, наркоманы и педофилы наша корреспонденция; все еще актуально
15:39 3727
Лаврова выпустили пугать Запад
Лаврова выпустили пугать Запад
18:10 3783
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
1000-й день войны в Украине: Зеленский представил «план стойкости»
18:00 1730
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
Ценные предложения Сабины Алиевой на обсуждении законопроекта о госбюджете
17:39 2347
Ханс Клюге у Али Асадова
Ханс Клюге у Али Асадова фото
17:30 1621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться