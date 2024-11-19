Президент Турции заступился за Россию
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Обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является «ответной мерой», НАТО должна «задуматься над этим», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«У России должна быть и есть возможность защищать себя; Турция готова продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта в Украине. Анкара рассчитывает на конструктивные шаги новой администрации США по урегулированию конфликтов, в том числе в Украине», - сказал турецкий лидер.
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