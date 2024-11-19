Товарищ Си против ударов по России

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал «прекратить эскалацию войны» и выступил за «урегулирование конфликта», сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

«Ни распространение кризиса, ни эскалация конфликта не являются тем, что Китай хотел бы увидеть. Вместо этого Китай продолжит играть конструктивную роль на своем пути, способствуя прекращению огня и завершению конфликта», — сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.

Накануне представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает за «деэскалацию и прекращение огня в Украине» после сообщений о том, что США, Франция и Великобритания разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.