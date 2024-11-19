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Нетаньяху пообещал щедрый выкуп за заложников

19 ноября 2024, 22:19 951

Израиль готов заплатить палестинцам по 5 миллионов долларов за каждого заложника, которого удастся освободить из плена ХАМАС. Об этом 19 ноября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время поездки в сектор Газа.

«Тем, кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам задожника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье», - заявил глава еврейского государства, обращаясь к палестинцам, и обозначил размер вознаграждения.

«Выбор за вами. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех», - добавил Нетаньяху.

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