Нетаньяху пообещал щедрый выкуп за заложников

Израиль готов заплатить палестинцам по 5 миллионов долларов за каждого заложника, которого удастся освободить из плена ХАМАС. Об этом 19 ноября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время поездки в сектор Газа.

«Тем, кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам задожника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье», - заявил глава еврейского государства, обращаясь к палестинцам, и обозначил размер вознаграждения.

«Выбор за вами. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех», - добавил Нетаньяху.